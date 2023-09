Bushido kündigt Diss gegen Bonez MC an - der reagiert gechillt

Der Rapper hält den 187-Star für "wack". Der lässt sich nicht provozieren und reagiert mit einem fast liebevollen Text.

Bonez fängt zwar an mit: "Ich bin besonders, Du bist nix besonderes :)", aber er macht einen Smily dahinter. Dann gehts in dem Text viel um die Unterschiede zwischen seinem und Bushidos Leben. So ganz ohne Beleidigung schafft es Bonez MC dann doch nicht und nennt Bushido "kleiner Pups mit X-Beinen".

Kein Disstrack von Bonez MC

So einen richtigen Diss lässt Bonez aber nicht raus. "Ich weiß gar nicht, wie man dich dissen soll...du tust mir eher bisschen leid." Sein Text könnte für Bushido noch viel schlimmer sein als ein Diss. Das schreibt zumindest ein User zur Insta-Story.

Dann wird Bonez fast schon ein bisschen sentimental:

Du hast mir echt meine Jugend versüßt mit deinen harten Texten auf noch härteren Beats. Und dafür noch einmal DANKE <3.

Wie hat Bushido angefangen?

In seinem "Backstage"-Podcast hatte Bushido gesagt, dass er mit Bonez MC ein "sehr persönliches Problem" habe. Was genau er meint, ist unklar. Bushido hat in jedem Fall eine "Packung" für Bonez angekündigt und die soll den 187-Star richtig treffen. Bushido glaubt, dass Bonez MC danach nicht mehr weiß, "wo links und rechts ist". Klingt so, als hätte Bushido Bock auf Beef.

Die beiden sind schon lange nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. In den letzten Jahren gab es immer wieder kleinere Diss-Attacken von beiden Seiten.

