Landgericht Berlin: Arafat war nie Manager von Bushido

Die beiden haben schon länger Beef vor Gericht. Jetzt wurde entschieden: Es gab nie einen Managementvertrag!

In der Folge muss Arafat Abou-Chaker rund zwei Millionen Euro plus Zinsen an Bushido blechen. Besser gesagt zurückzahlen, denn: Es geht um Geld, das Bushido Arafat nie hätte geben müssen, weil er nie Bushidos rechtmäßiger Manager war. Das wurde in einem Zivilprozess vor dem Landgericht Berlin entschieden.

Bushido auf Insta: "Es geht hier ums Prinzip"

Der Rapper hat sich mit einem Statement auf Instagram gemeldet. Darin meint er, dass es ums Prinzip gehe und nicht in Ordnung sei, jahrelang abzukassieren, "obwohl es rechtlich nicht in Ordnung gewesen" ist.

Er war nie berechtigt, Geld von mir zu kassieren. [...] Ich bin so krass happy.

Schon im April hatte Bushido ein Verfahren gegen Arafat Abou-Chaker gewonnen: