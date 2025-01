Fühlst du dich nachts unsicher?

Draußen, in den Öffis und Online: Fast jeder Zweite fühlt sich nicht sicher in Baden-Württemberg. Hier gibt's die Infos!

Die Infos stehen in einer Studie, die dem SWR und NEWSZONE vorliegt. Das Institut für Kriminologische Forschung Baden-Württemberg (KriFoBW) hat rund 35.000 Menschen ab 16 Jahren im Auftrag des Innenministeriums befragt.

Wo fühlen sich Menschen in BW unsicher?

Besonders in Bus und Bahn fühlen sich Menschen in BW unsicher.

Mehr als die Hälfte sagt, dass sie öffentliche Verkehrsmittel lieber nicht benutzen wollen.

Auf öffentlichen Straßen und Plätzen fühlt sich fast jeder Zweite alleine unsicher.

Frauen fühlen sich demnach unsicherer als Männer.

Mehr als die Hälfte befürchtet, dass ihnen etwas gestohlen werden könnte.

Unsicher in Baden-Württemberg: Woran liegt das?

Der Leiter der Studie und Professor an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen, Thomas Mößle, sagte, das Sicherheits-Empfinden hänge von verschiedenen Faktoren ab. Ein Faktor sei, wie gut sich Menschen auf Gefahrenlagen vorbereitet fühlen und wie oft sie Opfer wurden. Auch die politische Lage und Medienberichte hätten einen Einfluss.

Ein Tötungsdelikt in Hamburg wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl der Menschen in Baden-Württemberg aus.

Wo fühlen sich Menschen eher sicher?

Besonders sicher fühlen sich die Baden-Württemberger in der eigenen Umgebung.

Rund 90 Prozent geben an, sich im eigenen Wohnviertel sicher zu fühlen.

Wenn sie nachts alleine in der Wohnung sind, fühlen sich noch mehr Menschen im Land sicher.

So sicher fühlen sich Baden-Württemberger online

Auf Insta, TikTok und Co. fühlen sich rund die Hälfte der Menschen unsicher. Mehr als die Hälfte fürchtet sich vor Kriminalität auf Social Media. Ein Großteil der Leute in BW will lieber keine persönliche Informationen online posten.