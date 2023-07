Lernst du bald Programmieren in der Schule?

ChatGPT, KI, Programmieren - Unternehmen in Baden-Württemberg wollen, dass du diese Skills in der Schule lernst.

An diesen Fähigkeiten mangelt es Berufsanfängern, laut der Unternehmen. Schülervertreter sagen, dass Lehrer nicht genug über Digitalisierung wissen und deswegen Schüler darin nicht unterrichten könnten.

Programmier- oder Fremdsprache?

Unternehmen wollen, dass Neueinsteiger zumindest wissen, was eine KI kann und was nicht. Außerdem soll jeder Schüler die Möglichkeit haben, eine Programmiersprache zu lernen. Schülervertreter sehen das nicht so. Sie möchten lieber eine weitere Fremdsprache verpflichtend lernen, statt einer Programmiersprache. Die Technologie ändere sich schnell, einige der heute relevanten Programmiersprachen könnten dies in Zukunft nicht mehr sein.

Informatik ab Klasse 7

Das Kultusministerium für Baden-Württemberg sagt, der Grundkurs Informatik in der 7. Klasse sei ein Pflichtangebot. An beruflichen Gymnasien sei Informatik seit dem Schuljahr 2021/2022 ein Pflichtfach in der gesamten Oberstufe. Darin gehe es um Grundlagen der Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen.

Das hat Baden-Württemberg in Schulen vor: