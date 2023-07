In Calw wurde am Dienstag in einem Waldstück ein Feuer gelegt. Eine Festnahme schockiert die Freiwillige Feuerwehr.

Denn ein 24-Jähriger aus ihren Reihen ist der mutmaßliche Brandstifter. Das hat die Stadt gesagt. Der junge Mann soll das Feuer in dem Waldstück am Dienstag gelegt haben. Er wurde noch am gleichen Tag festgenommen.

Alles noch viel schlimmer?

In den letzten Wochen gab es in Calw 20 kleine Brände in der Natur. Jetzt wird von der Polizei gecheckt, ob der mutmaßliche Brandstifter dahinter stecken könnte. Bisher will er zu den Vorwürfen nichts sagen.

Freiwillige Feuerwehr schockiert

Dass der Brandstifter einer von ihnen sein könnte, macht die Feuerwehrleute in Calw ziemlich traurig. Der Stadtbrandmeister von Calw sagte:

Wir sind tief betroffen. Jeder von uns ist ehrenamtlich engagiert und leistet enorm viel zum Wohl der Bürger und zum Schutz unserer Stadt.

Der 24-Jährige ist noch nicht lange bei der Feuerwehr dabei. Er hat vor kurzer Zeit den Grundlagenlehrgang abgeschlossen und gehörte zur ausrückenden Mannschaft.

