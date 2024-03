Wann Bubatz legal? Ab April!

Cannabis wird ab dem 1. April teilweise erlaubt sein. Der Bundesrat hat das Gesetz trotz heftiger Kritik durchgewunken.

Ob das so geschehen wird, war bis zuletzt unklar. Doch in der Sitzung am Freitag gab es im Bundesrat, in dem die Bundesländer vertreten sind, keine Mehrheit, um das Gesetz der Regierung noch zu stoppen.

Cannabis wird legal 🥦 Dauer 0:33 min Cannabis wird legal 🥦

Cannabis wird teilweise legalisiert: Was genau bedeutet das?

Ab 18 darf man bis zu maximal 25 Gramm Gras für den eigenen Konsum besitzen.

In der eigenen Wohnung sind bis zu drei Cannabispflanzen erlaubt und bis zu 50 Gramm für den eigenen Konsum.

Kiffen in der Öffentlichkeit soll verboten sein, wenn unter anderem Schulen oder Sportplätze in Sichtweite sind.

Ab Juli sollen "Cannabis-Clubs" erlaubt werden, wo Gras angebaut und begrenzt gekauft werden kann.

Cannabis-Legalisierung: Was spricht dafür und was dagegen?

CDU/CSU-Politiker gegen Bubatz-Legalisierung!

Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) ist gegen das Gesetz. Sie glaubt, dass die Bundesländer dadurch extrem viel Verwaltungsaufwand bekommen.

Zum Beispiel müssen Menschen, die wegen Bubatz-Vergehen im Knast sitzen, Straffreiheit bekommen - sofern ihre Taten nach dem neuen Gesetz nicht strafbar gewesen wären. In Baden-Württemberg müssen dadurch am 1. April 21 Menschen sofort freigelassen werden. Die Justiz in BW musste vorher 25.000 alte Fälle noch mal checken.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) findet die Legalisierung grundsätzlich falsch. Für ihn sei klar gewesen, dass er nicht zustimmen wird, wenn Drogen legalisiert werden sollen.

Mach das nicht: