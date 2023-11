Polizei entdeckt über 1.500 Cannabispflanzen

Wie im Gangsterfilm - ist aber real. Die Polizei hat zwei Cannabisplantagen gefunden und sechs Menschen festgenommen.

Die Polizei fand die Plantagen am Mittwoch in einer Industriehalle in der Nähe von Pirmasens. Rund 1.000 erntereife Cannabispflanzen von zwei Meter Höhe haben die Beamten gezählt. In einem leer stehenden Haus fanden sie ungefähr 600 weitere Pflanzen.

Razzia: Marihuana im Auto

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehle gegen die sechs Verdächtigen erlassen. Bei einem der Festgenommenen haben Ermittler zwei Kilogramm Marihuana gefunden.

Wie gehts weiter?

Die Staatsanwaltschaft erließ gegen alle Festgenommenen Haftbefehle und brachte diese ins Gefängnis. Was mit den Pflanzen passiert, ist nicht klar.

