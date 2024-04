Nach Feuer: Capital Bra macht Ansage!

Auf dem Grundstück des Rappers wurde wohl ein Feuer gelegt. Capi hat jetzt ein Update gegeben und eine klare Botschaft.

In seiner Insta-Story erzählt er, dass bei ihm gerade die Aufräumarbeiten laufen. In der Story ist auch zu sehen, dass ein komplett ausgebranntes Auto noch immer im Hof seines Hauses in Brandenburg steht. Außerdem postete Capi ein Bild von einer verbrannten Puppe und schrieb:

ICH SCHÜTZE MEINE FAMILIE EGAL‼‼ MIT WELCHEN MITTELN!

Feuer bei Capital Bra: Was ist passiert?

In der Nacht auf letzten Sonntag hat auf dem Grundstück des Rappers ein Auto gebrannt. Dabei handelte es sich offenbar um das Auto von Capis Frau.

Nicht nur das Auto, sondern auch Teile des Wohnhauses sind zerstört worden. Verletzt wurde aber niemand.

Capital Bra geht davon aus, dass es ein gezielter Angriff auf seine Familie war.

Der 29-Jährige hat auf Insta auch ein Video gezeigt, auf dem drei Männer an einem Zaun stehen. Einer von ihnen legt offensichtlich ein Feuer.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben. Sie habe eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.

