14 Millionen! Dabei hat ER noch kein Profispiel gemacht 😲

Ajax Amsterdam hat Nachwuchstalent Carlos Forbs Borges von Manchester City verpflichtet. Aber warum ist er so teuer?

Ajax Amsterdam hat mitgeteilt, dass sie 14 Millionen Euro f├╝r den 19-J├Ąhrigen hinbl├Ąttern mussten. Mit Bonuszahlungen kann die Summe sogar noch auf 19 Millionen Euro steigen. Krass: F├╝r die Profis von Manchester City hat Borges kein einziges Pflichtspiel gemacht.

Borges hat krasse Stats in der Reserve-Liga!

In der Premier League 2, wo die U21-Teams der Premier League zocken, ist Borges in der abgelaufenen Saison mit 21 Treffern Torsch├╝tzenk├Ânig geworden. Dazu bereitete der 1,69 Meter gro├če Portugiese zw├Âlf weitere Treffer vor. Das machte am Ende 34 Scorerpunkte in 35 Spielen.

Hier kannst du dir anschauen, was Carlos Forbs Borges so kann: