Dreht ChatGPT jetzt völlig ab?!

Ein Bug hat sich unter die KI gemischt und sorgt für irre Antworten und Verwirrung bei der Internet-Community.

Der Bug sorgte wohl für Textergebnisse, die absolut keinen Sinn machten. Das eine Software hin und wieder mal fehlerhaft ist kommt vor. Jedoch scheint sich das aktuell bei ChatGPT zu häufen.

Dieses Video mit wilden ChatGPT-Antworten ging dabei viral:

ChatGPT-Entwickler OpenAI hat das System geupdated - mal wieder.

Nach einem Status-Update wurde das Problem behoben. Anscheinend war ein Fehler in den Algorithmen Schuld an den Text-Fails. ChatGPT hatte in der Vergangenheit schon öfters gebuggt. Ob es der letzte Bug sein wird, bleibt daher offen.

