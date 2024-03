Neues Tool von ChatGPT-Machern: Kann deine Stimme so easy gefaked werden?

OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat ein Programm zum Klonen von Stimmen vorgestellt. Doch: Einfach nutzen geht nicht.

15 Sekunden - so viel Stimm-Material wie zum Beispiel von einer Sprachnachricht braucht die neue Technologie, um eine Stimme nachzumachen. So steht es in einem Blogeintrag von OpenAI, in dem das neue Programm namens "Voice Engine" vorgestellt wird.

Stimme klonen mit KI: "ernsthafte Risiken"

Die Entwicklerfirma spricht von "ernsthaften Risiken", die diese Technologie mit sich bringt - gerade in einem Wahljahr. Unter anderem finden dieses Jahr die Europawahl und die Präsidentschaftswahl in den USA statt.

"Voice Engine" von OpenAI erst mal nicht verfügbar

Das neue Programm soll getestet werden. OpenAI sagt, dass man aktuell mit Partnern aus Politik, Medien und Bildung zusammenarbeite und Feedback berücksichtige. Auf den Markt kommt es vorerst nicht - wegen der Sicherheit. Mit ChatGPT wird deine Stimme also sehr wahrscheinlich erst mal nicht geklont. Es gibt aber andere Programme, die das inzwischen schon können:

OpenAI arbeitet an weiteren Funktionen: