Ist DIESER Hollywood-Star in Far Cry 7?

Ein bekannter Leaker hatte in einem X-Post darauf angespielt, dass Cillian Murphy den Villain im neuen Far Cry-Teil spielen soll ...

... zumindest dachten das viele. Sein Post mit einem versteckten Hinweis auf den neuen Far-Cry-Teil sah nämlich so aus:

Si rien ne change d'ici là 😌 pic.twitter.com/96HQvYHZfb

Viele freuten sich schon auf den Oscar-Gewinner und Peaky-Blinders-Star. Es wäre auch glaubhaft gewesen: Die Far-Cry-Serie ist nämlich bekannt für ihre exzentrischen Bösewichte - und die krassen Schauspieler, die deren Rollen übernehmen. Der erste, Vaas Montenegro, wurde gespielt von Better Call Saul-Star Michael Mando, in Far Cry 6 war der Breaking Bad-Schauspieler Giancarlo Esposito:

Cillian Murphy als Far-Cry-Villain: Zu früh gefreut?

Der Leaker hat das Ganze wenig später klargestellt: Der Hinweis sei NICHT gewesen, dass Cillian Murphy den Bösewicht in Far Cry 7 spielen wird - er hätte etwas anderes bedeutet:

Attention, je n'ai JAMAIS dit que Cillian Murphy allait être dans le jeu. L'image veut dire autre chose. https://t.co/cXVgmRwMJr

Wer wirklich der neue Far-Cry-Villain wird, ist also noch nicht klar. Vielleicht ist Cillian Murphy ja doch noch im Rennen.

Mehr Gaming-News gibts hier: