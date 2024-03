Coupleontour: Inas Mama will gegen den Krebs kämpfen!

Inas Mama ist an Lungenkrebs erkrankt. Die Influencerin hat jetzt eine emotionale Botschaft an ihre Mutter gepostet.

Auf ihrem Insta-Kanal hat Ina am Montag ein Bild von sich mit ihrer Mom veröffentlicht. In der Caption hat sie unter anderem geschrieben, dass die Situation für sie belastend ist. Sie wolle ihrer Mutter aber bestmöglich zur Seite stehen:

Ich kann dir aber versprechen, dass ich für dich da bin und wir gegen diesen furchtbaren Krebs in deiner Lunge kämpfen.

Inas Mutter: "Ja okay, ich kämpfe"

Ina und Vanessa haben am Montag in ihrer Story außerdem ein wenig von den letzten Tagen seit der Diagnose erzählt. Diese seien "hart" gewesen. Ina erklärt, dass ihre Mom zunächst sehr negativ gestimmt war. Sie habe ihre Mutter dann aber gebeten, nicht aufzugeben. Daraufhin habe ihre Mom gesagt, dass sie gegen die Krankheit, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, kämpfen will.

Ina und Vanessa bitten Fans um Verständnis: Wegen der Situation könnte die Stimmung bei den beiden zukünftig auch mal etwas bedrückter sein. Beide sind sich aber sicher: Sie werden diese schwierige Zeit zusammen schaffen.

Ina hat schon 2022 einen schweren Schicksalsschlag erlitten: