Größter CSD in Stuttgart!

Am Wochenende feiern Stuttgart und Mainz den Christopher Street Day (CSD).

Mit den Paraden haben hunderttausende Menschen für Gleichstellung und Akzeptanz der LGBTQIA+-Community demonstriert. LGBTQIA+ steht dabei für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersexual und Asexual.

CSD-Parade in Stuttgart - 400.000 Besucher

Etwa 400.000 Zuschauer waren laut Polizei beim Event. Das waren so viele Menschen wie noch nie in Stuttgart! Unter dem Motto "Nicht mit uns! Gemeinsam sicher und stark" richtete sich der Fokus dieses Jahr gegen queerfeindliche Übergriffe und Hasskriminalität.

Die Polizei sagte, dass offenbar eine linke Gruppe einen Parade-Lkw aufgehalten und den Versammlungsleiter leicht verletzt haben soll. Auch Polizisten sind wohl angegriffen worden.

So lief der CSD bisher in Stuttgart:

CSD-Parade in Mainz - "Sommerschwüle"

Der CSD in Mainz stand in diesem Jahr unter der Überschrift "Queerfeindlichkeit tötet". Zum Höhepunkt sind am Samstag laut Polizei rund 5.000 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Der CSD heißt in Mainz traditionell auch "Sommerschwüle".

So lief der CSD bisher in Mainz: