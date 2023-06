CSD in Freiburg: 17.000 Menschen setzen Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Beim Christopher Street Day in Freiburg nahmen rund 17.000 Menschen teil. Die Stimmung war friedlich.

Mit zum Teil wilden und bunten Outfits kamen rund 17.000 Menschen am Samstagnachmittag in die Freiburger Innenstadt. Dort liefen sie bei der Parade zum Christopher Street Day mit. Für Stimmung sorgten zehn große Wagen und vier Lastenräder mit Musikboxen. Dazwischen liefen die 28 Fußgruppen. Das ist mehr als im vergangenen Jahr, bestätigt der Veranstalter.

Bei der Parade wollen viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch ein politisches Zeichen setzen und haben Schilder mit Botschaften dabei. Auch in Tübingen gab es am Samstag einen Christopher Street Day.

Gut zu wissen

Der Christopher Street Day geht auf den 28. Juni 1969 zurück. An diesem Tag wurden zum ersten Mal Aufstände von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten bekannt. Sie fanden in der New Yorker "Christopher Street" statt. Daher kommt auch der Name. Seitdem gibt es in verschiedenen Städten Proteste. Der Tag ist dabei nicht immer der 28. Juni.

