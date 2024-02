Wegen Vergewaltigung: Ex-Fußballer Dani Alves muss ins Gefängnis

Vier Jahre Haft: Dazu wurde der brasilianische Ex-Fußballstar Dani Alves jetzt in Spanien verurteilt.

Das Gericht ist sich sicher: Dani Alves hat am 31. Dezember 2022 eine junge Frau in einem Luxus-Club in Barcelona vergewaltigt. Laut Gericht hat der Ex-Fußballer zuerst mit der Frau getanzt. Dann nahm er sie mit auf die Toilette und zwang sie dort zum Sex. Dafür gibt es neben der Aussage der Frau auch Beweise, sagt das Gericht: zum Beispiel Kamerabilder und DNA-Spuren.

Dani Alves: Haftstrafe + Entschädigung

Neben der Gefängnisstrafe muss der 40-Jährige der jungen Frau 150.000 Euro Entschädigung zahlen. Seit die Vorwürfe im Raum stehen, änderte der Ex-Barça-Profi mehrfach seine Aussage. Zuerst sagte er, er kenne die Frau nicht. Dann meinte er, sie wollte es auch. Dabei blieb er auch bis zum Schluss. Dani Alves könnte das Urteil noch anfechten.

Spanien hat bei Vergewaltigungen ein Nur-Ja-heißt-ja-Gesetz. Das heißt: Man muss Sex ausdrücklich zustimmen, sonst zählt es als Vergewaltigung.

Strengere Gesetze wenn es um Vergewaltigung geht - das war auch EU-weit geplant - eigentlich: