Der zweite Juror wurde bekannt gegeben. Neben Kool Savas ist auch Dardan dabei.

Und das war es mit den Juroren beziehungsweise Coaches für "The Voice Rap". Der Ableger der Castingsendung "The Voice of Germany" stellt nur zwei Teams auf, die gegeneinander antreten. Das eine Team wird von Deutschrap-Legende Kool Savas geführt, das andere vom jungen Dardan. Er scheint richtig Bock drauf zu haben:

Wir suchen die krassesten Leute. Ich freu mich übertrieben!

Wie läuft "The Voice Rap" ab?

Im Grunde funktioniert die Sendung wie das Original:



Es gibt Blind Auditions.

Dardan und Savas müssen ihre Teams zusammenstellen.

Die Teilnehmer treten gegeneinander an.

Ende des Jahres soll es mit der Sendung losgehen. Die Besonderheit: Der Sieger von "The Voice Rap" darf direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany".

Die Rap-Kollegin bei "The Voice of Germany" plant eine weitere Show: