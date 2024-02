Demo gegen Rechtsextremismus in Stuttgart

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt erneut gegen Rechtsextremismus demonstriert. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hatte mit mehr als 80 weiteren Organisationen zu der Demonstration aufgerufen. CS:

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer am Nachmittag auf bis zu 9.000 Menschen. Möglicherweise trug dazu bei, dass anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine weitere Demonstrationen stattfanden. Bei den Protesten gegen Rechtsextremismus bezogen sich manche auf Recherchen des Magazins "Correctiv". Es hatte über ein Geheimtreffen mit Beteiligung von AfD-Politikerinnen und -politikern berichtet, bei dem es um sogenannte "Remigration" gegangen sei, also Zwangsausweisungen. Demo-Teilnehmerinnen und -teilnehmer sagten dem SWR vor Ort, man müsse "jetzt aufstehen". Der Correctiv-Bericht sorgt seit Wochen für Proteste gegen Rechtsextremismus.