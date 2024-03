So ernährst du dich 2024 gesund!

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat eine neue Empfehlung rausgehauen, wie man sich ernähren sollte.

Dabei spielt Nachhaltigkeit ein wichtige Rolle - damit soll man seiner Gesundheit und der Umwelt einen Gefallen tun. Am Tag soll man 400 Gramm Milchprodukte essen. Fleisch nur 300 Gramm in der Woche, empfiehlt die DGE. Das ist etwa die Hälfte im Vergleich zu letztem Jahr. Nur so können die Nachhaltigkeitsziele für 2030 eingehalten werden.

Weitere Ernährungsempfehlungen:

Rund 1,5 Liter Wasser oder ungesüßte Getränke wie Tee zu sich nehmen.

Obst und Gemüse, am besten saisonal - fünf Mal pro Tag.

Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen - einmal die Woche.

Eine Handvoll Nüsse - jeden Tag.

Fisch - einmal die Woche.

Vollkornvarianten bei Brot, Nudeln, Reis und Mehl.

Mehr Informationen findest du auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.