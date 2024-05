Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir, bräuchte es rund 1,7 Erden, um den Planeten nicht zu überlasten.

Der 2. Mai ist bei uns Earth Overshoot Day - auch Erdüberlastungstag genannt. Das bedeutet, dass wir Menschen die Ressourcen für das laufende Jahr bereits aufgebraucht hätten, wenn alle so leben würden wie in Deutschland. Letztes Jahr war der Tag am 4. Mai - also zwei Tage später. Die Zahlen kommen vom "Global Footprint Network".

Was ist "Global Footprint Network"? Das ist eine Non-Profit-Organisation, die international mit dem sogenannten ökologischen Fußabdruck arbeitet.

Ihr Ziel ist es, "richtungsweisende Wege für nachhaltige politische Entscheidungen in einer Welt mit begrenzten Ressourcen aufzuzeigen".

Bei der Berechnung geht es um alle Dinge, die eine Gesellschaft für ihren Lebensstil braucht. Dazu gehören unter anderem



Rohstoffe wie zum Beispiel Lebensmittel und Holz,

wie zum Beispiel Lebensmittel und Holz, Platz für Straßen und Gebäude,

für Straßen und Gebäude, Energieproduktion und

und Abfälle inklusive CO2-Ausstoß.

Nice to know 💡: Laut Global Footprint Network ist Katar besonders verschwenderisch unterwegs. Wenn alle Menschen so leben würden wie dort, wären die Ressourcen schon am 11. Februar aufgebraucht gewesen. Am umweltfreundlichsten sind Ecuador und Indonesien: Dort fällt der Overshoot Day auf den 24. November.

