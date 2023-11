Türkei gewinnt gegen Deutschland: War das ein Elfmeter?

Viele Tore und ein umstrittener Elfmeter: Die Türkei konnte das Match in Berlin mit 3:2 für sich entscheiden.

Schon in der fünften Minute konnte Deutschland mit einem Tor von Kai Havertz in die Führung gehen. Aber noch in der ersten Halbzeit drehte die türkische Nationalelf das Spiel mit Treffern von Ferdi Kadıoğlu und Kenan Yıldız und ging mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit starteten die Deutschen sicherer ins Spiel und glichen in der 49. Minute mit einem Tor von Niclas Füllkrug aus.

Handelfmeter oder nicht?

In der 70. Minute bekam Havertz den Ball hinter seinem Rücken an den Arm. Für viele bewegte er sich dabei natürlich - Schiedsrichter Bartosz Frankowski entschied aber auf Elfmeter. Auf dem Platz gabs dafür von den deutschen Spielern Kritik. In der 71. Minute verwandelte Yusuf Sarı den Elfer und sicherte der Türkei damit den Sieg.

