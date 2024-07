Das Handspiel im Match Spanien vs. Deutschland sorgt immer noch für große Aufregung. Jetzt gibt es ein Statement dazu.

Der "Sünder" Marc Cucurella hat sich zu der strittigen Szene im EM-Viertelfinale geäußert. Der Spanien-Star sagte, dass er sich da als Spieler nicht einmischen wolle. "Ich respektiere, was die Schiedsrichter sagen". Weiter erklärte er:

Wenn die Schiedsrichter sagen, dass es kein Handspiel ist, dann sage ich, es ist kein Handspiel. (...) Ich verstehe, dass es sich um eine etwas zweifelhafte Aktion handelt. Aber ich denke, wenn Deutschland gewonnen hätte, hätte man nicht darüber gesprochen.

Hier kannst du dir die Szene noch einmal anschauen!

"Handgate": Darum geht es!

Der Referee Anthony Taylor hatte bei dem Spiel am Freitag in der 106. Minute beim Stand von 1:1 weiterspielen lassen, als Jamal Musiala den Ball an die Hand des im eigenen Strafraum stehenden Cucurella geschossen hatte. Auch der VAR blieb stumm, Taylor schaute sich die Szene nicht noch einmal auf dem Monitor an.

Spanien schaffte in der Verlängerung noch das 2:1 - Deutschland schied damit aus dem Turnier aus.

Wegen Handspiel: Fans wollen Entscheidung nicht akzeptieren

Nach dem Spiel wurde eine Online-Petition gestartet, damit das Spiel zwischen Spanien und Deutschland wiederholt wird. Mittlerweile haben mehr als 370.000 Menschen unterschrieben. Bringen wird das aber wohl nichts. Spanien spielt am Dienstag im Halbfinale gegen Frankreich um den Einzug ins EM-Finale in Berlin.

