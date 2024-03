DFB wechselt von Adidas zu Nike

Der Deutsche Fußball-Bund trennt sich von seinem Ausrüster Adidas. Ab dem Jahr 2027 wird das US-Unternehmen Nike alle Nationalmannschaften ausrüsten. (Aus Baden-Baden) Andreas Herrler:

Der DFB erklärte, Nike habe in einer Ausschreibung das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot vorlegt. Außerdem habe der US-Konzern mit seinen Visionen überzeugt – etwa in Bezug auf die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie des Frauenfußballs. Mit der Entscheidung endet im Dezember 2026 eine mehr als 70-jährige Partnerschaft. Zur Heim-EM in diesem Sommer werden die DFB-Teams aber noch in Adidas-Kleidung auflaufen – das pinke Auswärtstrikot hatte zuletzt für Diskussionen gesorgt, aber einen starken Verkaufsstart hingelegt.