Diese PoC-Rapper sind krasse Trump-Supporter

Im November sind wieder US-Wahlen. Trump kandidiert und spaltet wieder die Massen.

Ex-Präsident Donald Trump hat in der Welt in seiner Zeit als Präsident der USA für einige Kontroversen gesorgt. Er hat mittlerweile so viele Verfahren gegen ihn laufen, dass die Gerichte Schwierigkeiten hatten, mit ihm Termine zu finden. Und trotzdem scheint Trump nach wie vor viele Supporter zu haben.

Donald Trump verurteilt - again!

Warum feiern gerade PoC-Rapper Trump?

Es klingt weird, aber tatsächlich feiern sehr bekannte PoC-Rapper, wie Kanye West, Lil Wayne, Lil Pump und Azelia Banks, Trump. Angeblich hat Trump schwarzen Rappern geholfen, früher aus dem Knast zu kommen. Das behaupten jedenfalls Rapper Kodak Black und Bandman Kevo. Kevo hat sogar ein Trump-Tattoo:

Diese Rapper sind Trump-Supporter Dauer 0:14 min Diese Rapper sind Trump-Supporter

Trump ist nach wie vor problematisch

Auch wenn Trump unter einigen Rapstars Supporter hat, die btw auch nicht ganz unproblematisch sind, scheint er trotzdem Erfolg zu haben: