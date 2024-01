Trump als Präsidentschaftskandidat? So hoch ist die Wahrscheinlichkeit

Donald Trump hat die Vorwahl in New Hampshire gewonnen. Wird er 2024 als Präsident zur Wahl stehen?

Am Dienstag gewann Donald Trump die Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner im US-Staat New Hampshire. Damit setzte er sich gegen seine einzige Konkurrentin durch, die noch geblieben war: Nikki Haley. Schon letzte Woche gewann Trump die Vorwahl im US-Staat Iowa.

Trump gewinnt in New Hampshire Dauer 0:43 min Trump gewinnt in New Hampshire

Vorwahl in den USA: Darum geht es

Die Vorwahl der Republikaner ist dazu da, um festzulegen, wer 2024 bei der Präsidentschaftswahl gegen den Kandidaten der Demokraten - vermutlich Joe Biden - antritt.

Weitere Vorwahlen stehen noch in Nevada und South Carolina an.

Außerdem: Der Super Tuesday am 5. März. An dem Tag werden in mehreren US-Staaten die meisten Delegierten gewählt.

So sind Trumps Chancen gerade

Trump hat nur noch Nikki Haley als Konkurrentin. Ihre Umfrage- und Wahlergebnisse reichen bei den Republikanern nicht an die von Trump heran. Sie will dennoch nicht aufgeben. Was noch für einen Sieg von Trump spricht: Noch nie wurde ein Republikaner, der die ersten beiden Vorwahlen gewonnen hat, nicht auch Präsidentschaftskandidat.

Ron DeSantis hat gegen Trump aufgegeben: