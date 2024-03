Dragon Ball: Eigener Freizeitpark kommt!

In Saudi-Arabien bekommt der Manga einen eigenen Themenpark. Jeder Bereich soll sich um einen Dragon Ball drehen.

Es wird also sieben verschiedene Bereich geben, in denen die Besucher auf rund 30 Fahrgeschäften in die Welt von Son-Goku, Vegeta und Co. eintauchen können. In der Mitte des Parks soll ein 70 Meter hoher Drache gebaut werden. Die Pläne wurden am Freitag offiziell vorgestellt.

The Dragon Ball Theme Park has been announced for construction at Qiddiya City in Saudi Arabia!Stay tuned for more details about this amazing project that will bridge the world of Dragon Ball and real life!https://t.co/devwAKvJol#dragonball pic.twitter.com/JZsVgM1FOU

Gebaut wird der Park in Qiddiya in Saudi-Arabien. Was der Park kosten soll und wann die Eröffnung geplant ist, weiß man noch nicht.

Das war für alle Dragon Ball-Fans ein Schock: