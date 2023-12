Dschungelcamp 2024: Cast im Drama-Check

Es gab vorher viele Gerüchte, die meisten davon stimmen nicht. Wir checken die Teilnehmer auf Trash-Tauglichkeit.

Vor allem das Gerücht, dass Twenty4tim dabei sein soll, gab es schon länger. Dann hieß es irgendwann: Nee, isser nich. Jetzt ist seine Teilnahme aber endgültig und offiziell bestätigt. Und auch diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei:

Anya Elsner von GNTM

Leyla Lahouar, Bachelor und Ex On The Beach

Kim Virginia, u.a. Are You The One

Cora Schumacher, Model und Rennfahrerin

Lucy Diakovska, Pop-Star von den No Angels

Sarah Kern, Designerin

Fabio Knez, u.a. Are You The One

Mike Heiter, Reality-Star

David Odonkor, ehemaliger Fußball-Nationalspieler

Felix von Jascheroff, GZSZ

Heinz Hoenig, Schauspieler

Drama bei Kim-Virginia und Mike?

Lassen wir die älteren Leute mal außen vor - sorry, not sorry. Krachen könnte es rund um Anya von GNTM, die in der letzten Staffel für eine Menge Stress gesorgt hat. Mit ihrer Einzelkämpfer-Art kam sie vor allem bei ihren Mitstreiterinnen nicht gut an. Aber auch das Aufeinandertreffen von Kim-Virginia und Mike Heiter könnte spicy werden, die beiden waren in der letzten AYTO-Staffel sowas wie Fuckbuddies. Auch Leyla könnte abliefern, sie war bei Ex On The Beach wegen Handgreiflichkeiten rausgeflogen.

Sommerhaus 2023 took reality to the next level lol: