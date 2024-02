Neuer Name, neue Zeit, neue Location: Das steckt hinter den Dschungelcamp-Änderungen

Das Dschungelcamp soll eine Spezialstaffel bekommen. Was sich ändert und warum - hier erfährst du es.

Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen kündigten bei der Sendung "Das große Wiedersehen" eine nächste IBES-Staffel an. Dabei wird es einigen Änderungen geben:

Das Camp wird nicht in Australien, sondern in Südafrika sein

Die Show findet nicht im Winter, sondern im Sommer statt

Sie bekommt einen anderen Namen: "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden"

So soll die Dschungel-Spezialstaffel laufen

Die Staffel wird schon im Sommer 2024 stattfinden. Damit will RTL den 20. Geburtstag der Show feiern. Es werden zwölf frühere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander antreten. Wer genau mitmacht, ist aber noch nicht bekannt.

Mit dabei sind aber auf jeden Fall Zietlow und Köppen. Und: Dr. Bob.

Dschungelcamp 2024: Das ist passiert

Die letzte IBES-Staffel ist gerade erst vorbei. Gewonnen hat Lucy Diakovska. Die "No Angles"-Sängerin setzte sich im Finale gegen Leyla und Twenty4Tim durch.

Was sonst noch so in der Staffel los war, erfährst du hier: