Rassismus-Vorwurf gegen Anyas Vater in Dschungel-Show

Ein kurzes Interview mit Anyas Vater sorgte für viel Aufmerksamkeit. Das sagt Olivia Jones dazu.

Am Sonntagabend hatte der Vater der Dschungelcamp-Kandidatin Anya Elsner einen kurzen Auftritt in "Die Stunde Danach", einer Talksendung, die die Ereignisse im Dschungel bespricht. Dort wurde er nach der Schwärmerei seiner Tochter gefragt. Denn: Sie steht nach eigenen Angaben auf Mitkandidat David Odonkor. Was ihr Vater dazu sagte, machte einige Zuschauer wütend:

Aber sie war ja jetzt auch drei Monate in Ägypten. Da hat sie auch eine kleine Liebschaft gehabt [...] mit einem Mahmoud und der Name hat sich jetzt dann doch verbessert: Aus Mahmoud wurde David.

Die Moderatorinnen und Gäste in der Show sagten nicht mehr dazu. Bis Montagabend ...

Rassismus-Vorwurf im Dschungelcamp Dauer 0:56 min Rassismus-Vorwurf im Dschungelcamp

Olivia Jones: Das sagte sie in der "Stunde danach"

Dann äußerte sich Moderatorin Olivia Jones zu den Aussagen vom Abend davor. Sie sagte:

Rassismus hat bei uns keinen Platz, denn wir sind bunt.

Fans der Show reagierten am Sonntagabend noch unter anderem auf X: Sie verlangten Konsequenzen von RTL: