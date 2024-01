Kim Virginia hat im Dschungelcamp gesagt, dass sie mal was mit The Weeknd hatte. Aber: Die Fans glauben ihr nicht.

Kim und Twenty4Tim haben über ihre sexuelle Vorlieben gesprochen. Als Tim sagte, dass er auf Sänger und Rapper steht, erzählte Kim:

Ich hatte mal was mit einem Rapper. Hört sich an wie Wochenende ...

Tim fragte nach: "The Weeknd?" Daraufhin nickte Kim zustimmend. Twenty4Tim konnte kaum glauben, was er da gehört hat:

Mhhh...das ist mit die berühmteste Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift!

Viel mehr Infos dazu gab es von Kim aber nicht. Sie deutete nur an, dass es schon etwas länger her ist. "Der war ja nicht immer so. Jetzt ist er ja der Weltstar des Grauens."

So kam es zu Kims Sex-Geständnis:

Das sagt The Weeknd über seine Sex-Szene in "The Idol"

Fans glauben Kim Sex-Talk nicht

Ob Kim wirklich Sex mit The Weeknd hatte, ist unklar. Die Dschungelcamp-Fans glauben ihr die Story auf jeden Fall nicht. Auf X posten sie:

The Weeknd, wenn er hört, dass er was mit Kim hatte #ibes2024 #ibes pic.twitter.com/GuPjiMzZqt

Die Sex-Geschichte von Kim mit The Weeknd:#ibes #dschungelcamp #ichbineinstar #rtl #trashtv pic.twitter.com/0PK3oAeqeC

Es gibt aber auch Leute, die Kim glauben:

Ja, ich glaub die Story schon irgendwie. The Weeknd ist bekanntermaßen jemand, der gerade zu Anfangszeiten viel rumgemacht hat und sie wird's nicht schwer gehabt haben. Frage wäre nur, wo sie ihn denn damals getroffen hat.

Mehr IBES-News gibts hier: