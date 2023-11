Meme-Spitzname: Dua Lipa reagiert auf "Dula Peep"

Einige Fans finden scheinbar, dass Dua Lipas Spitzname der bessere Künstlername wäre.

Der Spitzname "Dula Peep" hat sich 2018 verbreitet, als Dua Lipa noch recht neu in Hollywood war. TV-Moderatorin Wendy Williams kam in ihrer Talkshow nicht auf Duas Namen - und so entstand "Dula Peep":

"Dula Peep": Dua Lipa reagiert auf ihren Spitznamen

Während eines Interviews im BBC Radio 1 wurde sie von einem Fan mit dem Namen konfrontiert. Er findet: "Dula Peep ist ein besserer Name als Dua Lipa". Dua reagiert aber gelassen: Sie findet es lustig und scheint es gewohnt zu sein, dass Menschen ihren Namen falsch aussprechen.

Ihre Reaktion kannst du dir hier anschauen:

Dua Lipa ist by the way nicht nur ein Künstlername, sondern Duas echter Name. Die 28-Jährige hat kosovarisch-albanische Wurzeln und "Dua" bedeutet "Liebe" auf Albanisch.

