R.I.P: "Dumbledore" ist gestorben 🕊️

Der Schauspieler Michael Gambon ist tot. Die meisten kannten ihn wahrscheinlich als Professor Dumbledore in Harry Potter.

Michael Gambon spielte Albus Dumbledore ab dem dritten Teil, also "Harry Potter und der Gefangene von Askaban". Der Schauspieler wurde 82 Jahre alt. Seine Familie hat am Donnerstag gesagt, dass er an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben ist. Außerdem stand in der Mitteilung: