"EA FC 25": Keine Lizenzen für italienische Top-Klubs

Immer wieder gibt es Lizenzprobleme zwischen EA Sports und einigen Fußball-Klubs. Diesmal trifft es den Serie-A-Meister.

Das Fußball-Videospiel "EA FC" lebt davon, jede Saison die Lieblingsmannschaften der Fans am Start zu haben – mit neuen Trikots und neuem Kader. Dieses Jahr müssen vor allem Fans des italienischen Fußballs stark bleiben. Serie-A-Meister Inter Mailand und Vizemeister AC Milan werden in "EA FC 25" nicht zu spielen sein. Das bestätigte Vizepräsident der Marke "EA SPORTS FC", David Jackson, in einem Interview.

Das bedeutet für "EA FC 25":

Klubnamen, Trikots und Wappen der Klubs müssen verfremdet werden.

Das ikonische Stadion "San Siro" wird es auch nicht geben.

Zumindest die Spieler können 1-zu-1 übernommen werden, weil es dafür die nötige Lizenz gibt.

Konami als Konkurrent von EA Sports

Den Lizenz-Zuschlag für Inter Mailand hat dagegen Konamis "eFootball" bekommen. Hier wird der italienische Meister ab diesem Jahr spielbar sein. Ob es auch den AC Milan bei der Konkurrenz geben wird, ist noch nicht bekannt.

Neben den beiden Mailänder-Klubs fehlen bei "EA FC 25" auch Atalanta Bergamo, Lazio Rom und der französische Verein Girondins Bordeaux. Zurück zum Spiel kommt der SSC Neapel.

