Laut "The Sun" steht der Ex-BVB-Trainer auf einer Shortlist für die Nachfolge von Ten Hag bei Man United.

Trainer Erik ten Hag könnte nach dem mäßigen Saisonstart seinen Job bei Manchester United loswerden. Sein möglicher Nachfolger: Edin Terzić. Auf der Liste, die "The Sun" vorliegen soll, stehen außerdem diese Namen:



Thomas Tuchel

Gareth Southgate

Graham Potter

Ruud van Nistelrooy (aktueller Co-Trainer von Ten Hag)

Edin Terzić war schon mal in der Premier League

Der 41-jährige Terzić hat vergangene Saison den BVB noch bis ins Champions-League-Finale gecoacht, aber den Club nach mittelmäßigen Leistungen in der Bundesliga verlassen. In der Premier League konnte er schon Erfahrungen sammeln: Zwischen 2015 und 2017 war er Co-Trainer von Slaven Bilić bei West Ham. Zudem absolvierte Terzić seine Trainerausbildung in England.