Einbrecher liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Sie wurden bei ihrem Einbruch erwischt und lieferten sich eine 60 kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Montagabend wurden die drei Männer beim Einbruch in ein Wohnhaus in Münstermaifeld vom Besitzer überrascht. Daraufhin flüchteten die Verdächtigen mit einem Auto über die A61. Bei einer Verkehrskontrolle wurden die mutmaßlichen Täter identifiziert.

Dank Unfall konnten sie festgenommen werden

Doch der Fahrer entzog sich der Kontrolle und raste los. Die Fahrt endete nach 60 Kilometern in Wachtberg in Nordrhein-Westfalen. Dort kam es zu einem Unfall und die mutmaßlichen Täter setzten die Flucht zu Fuß fort. Mithilfe eines Hubschraubers konnten zwei von ihnen festgenommen werden, der Dritte wird aber weiterhin gesucht. Laut Polizei handelt es sich bei den zwei Festgenommenen um zwei Männer aus NRW im Alter von 31 und 38 Jahren.

