500k im Monat?! So viel Cash verdient EliasN97! 🤑

EliasN97 hat in einem Stream gedroppt, wie viel Geld monatlich auf seinem Konto landet. Spoiler: Es ist krass viel!

In dem Twitch-Stream sitzt EliasN97 ganz gechillt auf seinem Gaming-Stuhl, zockt und raucht Shisha, als er gefragt wird, was er so verdient. Seine Antwort:

F├╝nf-, Sechshundert. (...) Das geht schon. (...) Aber ich hab halt auch viele Kosten, muss ich dazu sagen.

Btw: Eli meint damit 500 bis 600k (!). Die Kosten, von denen Eli spricht, gehen zum Beispiel f├╝r seine Cutter drauf. Wie viel das ist und was er sonst noch zahlen muss, sagt er allerdings nicht. Safe ist: Er hat wohl noch genug Kohle auf der Seite, um sich eine 250qm-Mietwohnung in Berlin f├╝r fast 8k im Monat zu g├Ânnen. Das hat er im selben Stream auch gesagt.

500k im Monat - wie viel ist das ├╝berhaupt?

Jeden Monat so viel Geld aufs Konto zu bekommen ist krass - erst recht mit 26 Jahren. Zum Vergleich: 2021 hat eine Studie ergeben, dass ein Drittel aller jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren gar kein eigenes Einkommen haben. Ein Viertel verdienen zwischen 500 bis unter 1.000 Euro netto pro Monat - die wenigsten kommen ├╝ber 2.500 Euro netto pro Monat.

