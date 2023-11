EM 2024: Mit diesem Ball wird gespielt!

mit Whatsapp teilen

Adidas hat am Mittwoch den offiziellen Spielball für die Europameisterschaft in Deutschland enthüllt. Der Name: Fußballliebe

Die Vorstellung fand auf dem Maifeld in Berlin statt - nicht weit entfernt vom Olympiastadion. "Fußballliebe" hat ein besonderes Detail: Auf dem Ball sind die Stadien verewigt, in denen bei der EM 2024 gespielt wird. Nationalmannschaft hat EM-Ball getestet Die DFB-Stars, die sich aktuell auf das Länderspiel gegen die Türkei am Samstag vorbereiten, haben am Mittwoch mit dem Ball trainiert. Serge Gnabry und Leon Goretzka wurden danach auf der Pressekonferenz des DFB zu dem Ball befragt. Sie finden "Fußballliebe" überzeugend. Bayern-Profi Goretzka gefällt besonders, dass die Allianz-Arena auf dem Ball zu sehen ist. Nice to know: Sowohl Gnabry als auch Goretzka sind Adidas-Profis.