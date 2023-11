Heftiger Brand in Eppingen-Adelshofen: Was ist passiert?

Beim Brand einer Scheune in Adelshofen sind vier Feuerwehrleute verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Mehr Infos hier.

Das Feuer sei am Sonntagmorgen in einem Hühnerstall auf einem Aussiedlerhof ausgebrochen, so die Polizei. Warum? Das ist bisher nicht klar. Die Flammen griffen demnach anschließend auf die als Lagerhalle genutzte Scheune über, die direkt an dem Stall angebaut war.

Brand in Eppingen: Was ist sonst bekannt?

Das sagt die Polizei:

Während der Löscharbeiten bekamen vier Feuerwehrleute Rauchvergiftungen.

Alle kamen ins Krankenhaus, zwei von ihnen leicht verletzt und zwei schwer verletzt.

Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

geschätzt. Was in der Scheune gelagert war und ob sich in dem angebauten Stall Hühner befanden, ist nicht bekannt.

Ein angrenzendes Wohnhaus war nicht von dem Feuer betroffen.

Für die Löscharbeiten, die sich bis Sonntagabend zogen, wurde eine Landstraße in beide Richtungen gesperrt.

Hier kannst du die Rauchwolken über Eppingen sehen:

Mehr News aus Heilbronn: