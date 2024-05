Heute ist vermutlich die letzte große Chance auf Tickets für die Fußball-EM. Wer welche will, muss aber schnell sein.

Die UEFA haut noch einmal 100.000 Tickets raus. Es sollen Karten für das Finale, die Spiele der DFB-Elf und andere Matches dabei sein.

Wie komm ich an die Tickets?

Es gibt sie ab 11 Uhr auf der Seite EURO2024.com/tickets. Nach mehreren Verlosungen können die Karten nun direkt gekauft werden. Es gilt das Prinzip "First come, first serve". Die UEFA geht davon aus, dass noch viele Leute Tickets haben wollen. Wer eins will, muss laut dem Fußballverband deshalb schnell sein - und Glück haben. 🍀

EM-Tickets: Nicht auf Scam reinfallen!

Wenn du heute leer ausgehst, aber weiter nach Tickets suchen willst, solltest du aufpassen. Die UEFA warnt vor Betrügern. "Watchlist Internet" gibt deshalb Tipps, wie man Fake-Tickets erkennt:

Auf die Plattform achten: Nicht auf TikTok, Insta, Kleinanzeigenplattformen oder Reseller-Seiten kaufen. Tickets gibt es nur über die offizielle App bzw. Webseite der UEFA.

Nicht auf TikTok, Insta, Kleinanzeigenplattformen oder Reseller-Seiten kaufen. Tickets gibt es nur über die offizielle App bzw. Webseite der UEFA. Keine Tickets in Papierform kaufen: So etwas gibt es nämlich gar nicht.

So etwas gibt es nämlich gar nicht. Nicht auf überteuerte Angebote eingehen: Beim offiziellen Weiterverkauf von Tickets dürfen die Verkäufer auch nicht mehr als den eigentlichen Ticketpreis verlangen.

