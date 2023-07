Immer wieder Erdbeben bei Singen: Woran liegt das?

mit Whatsapp teilen

Eins der Beben war das Stärkste in ganz Deutschland in diesem Jahr. Hast du am Donnerstagabend was gespürt?

Das Beben hatte eine Stärke von 3,2. Laut Schweizerischem Erdbebendienst (SED) hat die Erde davon auch im fast 50 Kilometer entfernten Zürich gebebt. Doch das war es noch nicht: Schon in den Tagen davor wurden in der Region mehrere Erdbeben gemessen. Bodensee: Warum gibt es hier immer wieder Erdbeben? Die Ursache der Beben liegt in der geographischen Lage der Region rund um Singen und Konstanz. Von hier aus erstrecken sich die Alpen bis zu den italienischen Städten Como und Bergamo. Das Hochgebirge hat sich vor Millionen von Jahren durch Verschiebungen von tektonischen Platten gebildet. Konkret schiebt sich hier die afrikanische Platte unter die eurasische Platte. Dieser Prozess der Alpenbildung ist noch im Gange und führt auf Grund der Plattenverschiebung immer wieder zu Erdbeben in der Alpenregion, erklärt Andrea Brüstle vom Landeserdbebendienst dem SWR. Wann das nächste Erdbeben kommt, lässt sich laut der Expertin nicht genau vorhersagen.