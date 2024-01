Erdbeben in Japan: Küstenlinie verschoben

Anmod:

Auch fünf Tage nach dem schweren Erdbeben in Japan kommt die betroffene Region im Westen des Landes nicht zur Ruhe. Am Morgen gab es in Ishikawa erneut ein starkes Erdbeben der Stärke 5,3. Hinzu kommen Regenfälle, die die Aufräumarbeiten erschweren. Die Zahl der Opfer stieg indes auf 100 Menschen.

Aus dem ARD-Studio Tokio Kathrin Erdmann: