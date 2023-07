HIER regiert jetzt die AfD!

Die rechtspopulistische AfD hat zum ersten Mal ein kommunales Spitzenamt gewonnen. Was bedeutet das jetzt?

Im Kreis Sonneberg in Thüringen gewann Robert Sesselmann von der AfD am Sonntag die Stichwahl. Damit kommt zum ersten Mal ein Landrat von der AfD. Sesselmann bekam 52,8 Prozent der Stimmen. Der Gegenkandidat von der CDU, Jürgen Köpper, kam auf 47,2 Prozent, obwohl er von den anderen Parteien (SPD, Grüne, Linke, FDP) unterstützt wurde.

Die AfD in Thüringen wird vom Landesverfassungsschutz wegen ihrer rechtsextremen Haltung beobachtet. In ganz Deutschland ist die Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz eingestuft. Die Partei liegt in Umfragen aktuell mit 20 Prozent auf dem zweiten Platz hinter der CDU/CSU mit 26 Prozent.

AfD = zweitstärkste Partei?!

Die zukünftigen Aufgaben

Als zukünftiger Landrat muss Sesselmann vor allem Beschlüsse des Kreistages, aber auch von Landtag und Bundestag umsetzen. Außerdem kann er regionale Fragen klären, wie die Kita-Betreuung oder die Renovierung von Gebäuden und Straßen.

Reaktionen auf das Ergebnis

Der Innenminister von Thüringen, Georg Maier, äußerte sich kritisch. Das Wahlergebnis sei ein "Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte". Der Chef von der AfD, Tino Chrupalla, freute sich über das Wahlergebnis: "Das war erst der Anfang", schrieb Chrupalla.

Auch die Jugendorganisation der AfD ist rechtsextremistisch: