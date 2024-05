Demo zum 1. Mai eskaliert: Mehrere Verletzte

mit Whatsapp teilen

In vielen Städten in Deutschland haben Menschen zum Tag der Arbeit am 1. Mai demonstriert - unter anderem in Stuttgart.

Dort wurden laut Polizei 25 Einsatzkräfte verletzt. Der Veranstalter spricht von mindestens 95 verletzten Demonstrierenden. Die Demonstrierenden in Stuttgart setzten sich laut einem Polizeisprecher für weniger Sozialabbau und eine solidarische Gesellschaft ein. Die Ausschreitungen schieben sich Polizei und Veranstalter gegenseitig in die Schuhe. Eskalation bei 1.Mai Demo in Stuttgart Dauer 0:47 min Eskalation bei 1.Mai Demo in Stuttgart Das sagt die Polizei zur Demo in Stuttgart Im Laufe der Demo bildete sich laut Polizei eine Gruppe aus rund 150 vermummten Personen, die sich zu einem Block formierten.

Daraufhin habe die Polizei die Demo gestoppt und auf Auflagen hingewiesen.

Kurz darauf sei ein Teil der Demonstrierenden auf die Polizistinnen und Polizisten losgegangen. 25 Einsatzkräfte und drei Polizeipferde seien dabei verletzt worden.

Die Polizei hat wohl Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt und die Gruppe umschlossen.

Dann wurde die Versammlung aufgelöst.

Die Polizei hat wohl 167 Menschen vorläufig festgenommen. Das sagt die Veranstalterin zur Demo in Stuttgart Die Demo sei friedlich geblieben.

Die Polizei habe die Demo gestoppt und sei mehrfach mit Pferden in die Menge geritten.

Die Polizisten hätten die Schlagstöcke und Pfefferspray ohne Vorwarnung verwendet.

"Wenn Einsatzkräfte durch Pfefferspray verletzt wurden, dann aus den eigenen Reihen", sagte die Veranstalterin. Viele Demos in Deutschland zu Tag der Arbeit Mehr als 20.000 Menschen haben sich am 1. Mai in ganz Deutschland an linken und linksextremen Demonstrationen beteiligt, vor allem in Berlin und Hamburg. Insgesamt blieben die Demos eher ruhig.