ESC 2024: Wird ER wieder für Deutschland antreten?

Acht von neun Acts vom deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest sind fix - es sind bekannte Faces dabei.

Max Mutzke will es noch mal wissen. 2004 gewann der heute 42-Jährige den deutschen Vorentscheid und erreichte im ESC-Finale in Istanbul den achten Platz. Jetzt hat er es mit seinem Song "Forever Strong" wieder in den Vorentscheid geschafft. Ein weiteres Gesicht, was manche schon kennen könnten: Isaak Guderian. Isaak war 2021 bei "Show Your Talent" - der Casting-Show von Knossi - und hat sich den Sieg geholt. Mit "Always On The Run" geht er beim Vorentscheid an den Start. Hier checkst du die anderen Acts und ihre Songs:

Acts für deutschen Vorentscheid stehen fest Dauer 3:58 min Acts für deutschen Vorentscheid stehen fest

Ein Act fehlt noch!

Ein weiterer Platz im deutschen Vorentscheid ist noch frei. Wer außer den gesetzten acht Acts noch dabei ist, entscheidet sich am 8. Februar im Finale von "Ich will zum ESC!". Das ESC-Bootcamp mit Conchita Wurst und Rea Garvey.

ESC: Wann ist der deutsche Vorentscheid?

Die Show aus Berlin läuft am 16. Februar live ab 22.05 Uhr auf eurovision.de, im Ersten und in der ARD Mediathek. Da entscheidet sich, wer Deutschland am 11. Mai beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten wird.

Joost Klein ist beim Eurovision Song Contest 2024