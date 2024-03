Neue Regeln beim ESC! Hat Isaak jetzt bessere Chancen? 🎙️

Die Veranstalter des Eurovision Song Contests wollen unter anderem eine neue Regel f├╝r das Halbfinale.

Die paar kleinen Regel-├änderungen sollen das Event in Malm├ spannender machen. Es geht um die Auftritte der Big Five - der f├╝nf gr├Â├čten Geldgeber - und um Gastgeber Schweden. Die K├╝nstler aus diesen L├Ąndern m├╝ssen jetzt auch in beiden Halbfinalen performen:

Deutschland

Frankreich

Spanien

Italien

Gro├čbritannien

Schweden

Diese Regel galt bisher beim ESC

Acts aus den Big-Five-L├Ąndern waren bisher automatisch im Finale und mussten sich nicht im Halbfinale bewerben. Dadurch fehlte ihnen ein Live-Auftritt vor Publikum. Stattdessen liefen ihre Videos nur am Rande der Show. Die f├╝nf L├Ąnder sind oft auf den hinteren Pl├Ątzen gelandet. Im Finale stehen die Big Five trotz der neuen Regel sicher.

Im ersten Halbfinale treten Deutschland, Schweden und Gro├čbritannien auf. Im zweiten sind Frankreich, Italien und Spanien am Start.

Sie haben jetzt die Gelegenheit, 'in echt' auf der B├╝hne zu stehen. Das ist auch f├╝r die Zuschauer ein Gewinn.

Es gibt noch mehr Änderungen

Beim Finale werden die Telefonabstimmung und das Online-Voting dieses Jahr direkt mit Beginn des ersten Auftritts freigeschaltet, sodass du deine Stimme direkt abgeben kannst. Und: Wer aus einem Land kommt, das nicht am ESC teilnimmt, darf vor den drei Shows fast 24 Stunden lang vor Beginn abstimmen.

Das Finale findet am 11. Mai statt, die Halbfinales steigen am 7. Mai und 9. Mai. F├╝r Deutschland ist Isaak ist mit seinem Song "Always On The Run" am Start.

