Im ersten ESC-Halbfinale mussten 15 Acts gegeneinander antreten. Die Favoriten haben den Sprung ins Finale geschafft.

Das Publikum wählte den für Kroatien antretenden Sänger Baby Lasagna ins Finale, das am Samstag in Malmö stattfindet. Auch die Ukraine mit Alyona Alyona & Jerry Heil kam weiter. Beide Länder haben gute Chancen auf den Sieg.

Außerdem kamen weiter:



Serbien

Portugal

Slowenien

Litauen

Finnland

Zypern

Irland

Luxemburg

Hier kannst du dir alle Acts anschauen:

Ausgeschieden sind Polen, Island, Moldau, Aserbaidschan und Australien.

Wird Deutschland wieder Letzter?

Auch Isaak stand am Dienstagabend auf der Bühne. Aber: Schon vor seinem Auftritt war klar, dass er am Samstag im Finale dabei sein wird. Bisher sieht es allerdings nicht so aus, als hätte er große Chancen auf den ESC-Sieg. Mit seinem Song "Always on the run" lag er nach dem ersten Halbfinale bei den Wetten auf Platz 20 von 26 .

Support von Knossi: ER tritt für Deutschland beim ESC an

Das zweite Halbfinale ist am Donnerstag. Danach stehen alle Teilnehmer für die große ESC-Show am Samstag fest.

Diese Länder sind im zweiten Halbfinale dabei: