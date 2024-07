England schießt sich kurz vor Schluss ins Finale ⚽

Im Halbfinale der Europameisterschaft hat England in Dortmund gewonnen! So lief die Partie.

Dank eines Tores in der Nachspielzeit besiegte das Team um Harry Kane und Jude Bellingham die Niederlande mit 2:1 (1:1). Damit treffen die Engländer im Endspiel am Sonntag auf Favorit Spanien.

So lief das Spiel!

Zuerst hatte RB Leipzigs Xavi Simons die Niederländer nach sieben Minuten in Führung gebracht. Dann verwandelte Kane einen Strafstoß zum 1:1. Damit ist der Kapitän der Three Lions mit nun sechs Treffern der alleinige Rekordtorjäger in K.-o.-Spielen der EM-Geschichte. Die Entscheidung fiel dann erst in der 90. Minute nach einem Treffer des eingewechselten Ollie Watkins.

EM-Halbfinale: Engländer jubeln, Niederländer weinen Dauer 1:11 min EM-Halbfinale: Engländer jubeln, Niederländer weinen

RLP und BW: Hier kannst du zum Public Viewing!

Oranje gegen Engländer: Fan-Schlägerei mitten in Dortmund

Nur zwei Stunden vor dem Anpfiff des EM-Halbfinales in Dortmund eskalierte die Stimmung in Dortmund. In einem Restaurant sind zwei Fan-Gruppen aufeinander losgegangen. Die Polizei sagte, dass die Gruppen Gegenstände aufeinander geworfen hätten. Es gab auch Verletzte.

100.000 Niederlande-Fans

Rund 100.000 niederländische Fans sind singend und hüpfend durch die Innenstadt Richtung Stadion und Public Viewing gezogen. Laut Polizei war das bisher der größte Fanmarsch in Dortmund. Auch 25.000 englische Fans waren unterwegs.

So krass lieferte Spanien bei der EM ab: