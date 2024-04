Zehnte Fashion Revolution Week - auch in DEINER Stadt?

Die Fashion Revolution Week wurde ins Leben gerufen, nachdem 2013 die Rana Plaza Factory in Bangladesch einstürzte.

Bei dem Unglück sind über 1.100 Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich zu dem Zeitpunkt in der Fabrik befanden, gestorben. Seitdem stehen die Arbeitsbedingungen der Menschen in Fast-Fashion-Fabriken mehr als je zuvor in der Kritik. Und die Fashion Revolution Week beschäftigt sich deswegen damit, wie man die Mode nachhaltiger gestalten - und damit sogar Leben retten kann.

Fashion Revolution Week: Welche Events gibt es?

Im Rahmen der Fashion Revolution Week, die in diesem Jahr vom 15. bis zum 24. April läuft, finden Events in 75 Ländern statt. Es gibt zum Beispiel Kleidertauschpartys, Upcycling-Workshops und Panel Talks. Auch viele deutsche Städte sind vertreten.

Hier checkst du, was in BW und RLP abgeht:

Heidelberg : Kleidertauschwoche, Upcycling-Workshops, nachhaltige Pop-ups und mehr

: Kleidertauschwoche, Upcycling-Workshops, nachhaltige Pop-ups und mehr Ulm : Kleidertausch, Modenschauen und mehr

: Kleidertausch, Modenschauen und mehr Mainz: Kleidertauschpartys, Reparatur-Angebote für Kleidung in der Stadt, Filmabende und mehr

Mehr Infos zu Ulm gibts von Moni aus Ulm, die die "Future Fashion Tour" dort organisiert:

Fashion Revolution Week Dauer 1:23 min Fashion Revolution Week

Eine vollständige Liste der Städte, die teilnehmen, findest du hier.

Und mehr Fashion-News gibts hier: