Kaiserslautern hofft, dass der Täter gefunden und bestraft wird. Warum es keinen Einspruch gibt, erfährst du hier.

Die Bilder haben ganz Fußball-Deutschland schockiert. Beim Auswärtsspiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf hatte der 1.FC Kaiserslautern 3:0 geführt. Dann wurde Lauterns Ragnar Ache mit einer gefüllten Plastikflasche von der Tribüne beworfen. Sie traf ihm am Kopf. Das Spiele wurde mehrere Minuten unterbrochen. Dann ging es weiter

Düsseldorf drehte Spiel auf 4:3

Am Ende hat Kaiserslautern das Spiel dann noch mit 4:3 verloren. Der Verein hat jetzt gesagt, dass man trotz des Vorfalls keinen Einspruch einlegen will. Das Spiel wird also ganz normal als Niederlage gewertet. Der FCK sagt, dass Schiri Benjamin Brand sich korrekt verhalten hat. Der hatte wohl nach dem Flaschenwurf - dafür sprechen die Fernsehbilder - sowohl mit der Lauterer Bank als auch mit Ache selbst gesprochen, ob alles soweit okay ist, bevor er wieder angepfiffen hat.

Hier siehst du die offizielle Mitteilung des Vereins:

Der #FCK wird keinen Einspruch gegen die Wertung von #F95FCK einlegen. Im Falle des Flaschenwurfs auf Ragnar Ache ist der FCK aber weiter intensiv mit @f95 & den zuständigen Sicherheitsbehörden zur Täterermittlung im Austausch.📲 Alle Hintergründe hier: https://t.co/j733qkJ1Or pic.twitter.com/9sJDPzl8JT

