"Du hast keinen Respekt": Eskalation bei "Find the Pro"

In der neuen Folge von "Find the Pro" sind Kandidat Lozan Bozmaz und Jurymitglied Kevin Reuter aneinander geraten.

Hintergrund war, dass Kandidat Lozan von der Jury rausgewählt wurde. Kandidat Abdul, der in einer früheren Ausgabe behauptet hatte, beim nicht existierenden "FC Levanti" zu spielen und dadurch zum Meme geworden ist, kam hingegen weiter.

Lozan schießt gegen "FC Levanti"-Abdul

Dass Abdul weiter als er kommen sollte, schmeckte Lozan überhaupt nicht. Er fing an zu diskutieren. Dann sagte er ironisch, dass alle leise sein müssten, wenn Kevin Reuter spricht. Reuters Reaktion: Er warf Lozan mangelnden Respekt vor. Lozan diskutierte noch ein wenig weiter, ging aber schlussendlich doch noch vom Platz.

Hier siehst du die Szene:

Lozan machte schon einmal Stress bei "Find the Pro"

In einer früheren Folge hatte Lozan, der übrigens in der Bezirksliga beim FC Roj in Dortmund kickt, einen Mitkandidaten verbal angegriffen, gegen den er im direkten Duell angetreten ist.

